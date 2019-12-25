В Выборге пройдет забег Дедов Морозов

Участники стартуют в 12:00.

В Выборге 2024 год начнется с праздничного забега. В нем примут участие Деды Морозы. Марафон пройдет 1 января.

Как сообщили в tg-канале VyborgGo, участники стартуют в 12:00. Маршрут пройдет через пять главных елок Выборга.

Волшебники сделают остановки у Красной, Рыночной, Петровской площадей, а также у площади Старой Ратуши и Смоляного мыса. На каждом этапе будут дожидаться всех без исключения.

Регистрация для участия не нужна. Горожан просто просят вовремя прийти на старт. Обратно от финиша до старта поедет машина, которая сможет взять четырех человек. Остальные – бегом.

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Фото: Pxhere