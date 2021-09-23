Новогодний салют в Петербурге могут отменить

Смольный намерен изменить программу проведения празднования Нового года на Дворцовой площади. Поскольку 2024 год признан годом семьи, праздник будет соответствовать данному концепту. По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского,
сценарий праздника будет пересмотрен: в частности, под вопросом теперь находится праздничный салют. Такой информацией чиновник поделился в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.
Пиотровский подчеркнул, что целью города станет создание приятной атмосферы, прежде всего, для детей.
Вице-губернатор также напомнил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно, поэтому можно будет гулять допоздна не только на Дворцовой площади, но и в любом районе.
Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду рассказали о режиме работы в предстоящие выходные.
Фото: Piter.TV
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