Новогодний салют в Петербурге могут отменить

Пиотровский подчеркнул, что целью города станет создание приятной атмосферы, прежде всего, для детей.

Смольный намерен изменить программу проведения празднования Нового года на Дворцовой площади. Поскольку 2024 год признан годом семьи, праздник будет соответствовать данному концепту. По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского,

сценарий праздника будет пересмотрен: в частности, под вопросом теперь находится праздничный салют. Такой информацией чиновник поделился в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.

Пиотровский подчеркнул, что целью города станет создание приятной атмосферы, прежде всего, для детей.

Вице-губернатор также напомнил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно, поэтому можно будет гулять допоздна не только на Дворцовой площади, но и в любом районе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду рассказали о режиме работы в предстоящие выходные.

Фото: Piter.TV