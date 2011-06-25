В Ботаническом саду рассказали о режиме работы в предстоящие выходные

Со 2 по 8 января посетителям будет доступно два маршрута – "Прогулка по тропикам" и "Прогулка по субтропикам".

Ботанический сад имени Петра Великого представил посетителям график работы на новогодние каникулы. Информацию предоставила пресс-служба учреждения.

Так, экскурсии в оранжереях продлятся до 30 декабря: 31 декабря и 1 января будут выходными днями. Со 2 по 8 января посетителям будет доступно два маршрута – "Прогулка по тропикам" и "Прогулка по субтропикам". При этом ежедневно будет работать только один маршрут, а второй будет закрыт.

Наконец, посетителей предупредили, что традиционная выставка орхидей в этом году не состоится.

Ранее мы сообщили о том, что "Растение жареных яиц" впервые зацвело в Ботаническом саду.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург