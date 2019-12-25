"Растение жареных яиц" впервые зацвело в Ботаническом саду

Цветки с белыми лепестками и желтой серединкой опадают целиком: таким образом, под деревом скапливается много маленьких "яичниц".

На Субтропическом маршруте в Ботаническом саду Петра Великого в первый раз зацвела гордония (Gordonia axillaris). Растение относят к семейству Чайные (Theaceae). Её особенность заключается в цветах, напоминающих маленькие яичницы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Специалисты отмечают, что гордония имеет близкое родство с камелией, а вот с гарденией у неё мало общего. Также у неё есть другое название – "растение жареных яиц". Цветки с белыми лепестками и желтой серединкой опадают целиком: таким образом, под деревом скапливается много маленьких "яичниц".

Гордония является одним из молодых растений в Ботаническом саду. Ему только 5 лет, поэтому пока при цветении оно даёт лишь несколько цветков.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду Петра Великого прошёл фестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Фото: Ботанический сад Петра Великого