В Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль "НеобыЧАЙный сад"

23 и 24 сентября в петербургском Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль "НеобыЧАЙный сад". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 28 августа.
Мероприятие посвящено чайным растениям и традициям мира. Желающие смогут посетить чайные церемонии, посмотреть на старинные русские самовары и отведать напиток. Получится познакомиться с чаем разных стран – Китая, Японии, Индии, Аргентины.
Ранее мы рассказывали о том, что в День знаний школьники и студенты смогут посетить Эрмитаж бесплатно.
Фото: Pxhere
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