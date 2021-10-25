В Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль "НеобыЧАЙный сад"

Мероприятие посвящено чайным растениям и чайным традициям мира.

23 и 24 сентября в петербургском Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль "НеобыЧАЙный сад". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 28 августа.

Мероприятие посвящено чайным растениям и традициям мира. Желающие смогут посетить чайные церемонии, посмотреть на старинные русские самовары и отведать напиток. Получится познакомиться с чаем разных стран – Китая, Японии, Индии, Аргентины.

Ранее мы рассказывали о том, что в День знаний школьники и студенты смогут посетить Эрмитаж бесплатно.

Фото: Pxhere