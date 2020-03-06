В Нидерландах уже есть один погибший от этой болезни

"Евровидение" могут перенести из-за коронавируса. Голландская телекомпания NPO рассматривает альтернативные сценарии для проведения конкурса. Об этом сообщает ANP News.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

В Нидерландах уже был зафиксировал первый смертельный случай заболевания коронавирусом. Из-за этого сценарий проведения "Евровидения" могут поменять.

Россию на конкурсе будет представлять рейв-группа Little Big. С какой песней — пока неизвестно.

Ранее ведущий призвал украинскую группу отказаться от "Евровидения" из-за России.

Видео: YouTube / Little big