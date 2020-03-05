Ведущий призвал украинскую группу отказаться от "Евровидения" из-за России

Он посоветовал им не брать билеты

Украинский ведущий Владимир Остапчук призвал украинскую группу Go_A отказаться от "Евровидения" из-за России.

- Если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big, - призывал он артистов.

По словам ведущего, в победе российских артистов "никто не сомневается". После этого он подверг критике других украинских участников конкурса.

Ранее стало известно, что на "Евровидение" от России поедет группа Little Big.

Ранее менеджер Little Big ушёл из группы после новостей про "Евровидение".

Видео: YouTube / Little Big, Телеканал СТБ