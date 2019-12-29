Менеджер Little Big ушёл из группы после новостей про "Евровидение"

Ему не близко то, чем начала заниматься группа

Пиар-менеджер и директор по развитию Андрей Орехов покинул группу Little Big после новостей о том, что коллектив поедет от России на "Евровидение". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он объяснил, что сейчас группа начала заниматься тем, что расходится с предствалениями менеджера о том, чем он хочет заниматься.

При этом про Little Big он сказал:

- Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке.

Но себе места в группе Орехов, по его словам, уже не находит.

Ранее Киркоров оценил перспективы Little Big на "Евровидении".

Видео: Facebook / Андрей Орехов; YouTube / Little Big