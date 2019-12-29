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Менеджер Little Big ушёл из группы после новостей про "Евровидение"

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Ему не близко то, чем начала заниматься группа

Пиар-менеджер и директор по развитию Андрей Орехов покинул группу  Little Big после новостей о том, что коллектив поедет от России на "Евровидение". Об этом он сообщил у себя в Facebook.   

Он объяснил, что сейчас группа начала заниматься тем, что расходится с предствалениями менеджера о том, чем он хочет заниматься.

При этом про Little Big он сказал:

- Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке.

Но себе места в группе Орехов, по его словам, уже не находит.

Ранее Киркоров оценил перспективы Little Big на "Евровидении".

Видео: Facebook / Андрей Орехов; YouTube / Little Big

Теги: little big, евровидение, шоубизнес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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