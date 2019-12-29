Киркоров оценил перспективы Little Big на "Евровидении"

Говорит, ребята талантливые

Народный артист России Филипп Киркоров назвал участников от России "невероятно перспективными". Про Little Big он сказал, что у группы есть шансы на победу.

- Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, - добавил Филипп Киркоров.

Сам артист посчитал выбор участника от России неожиданным. Хотя признался, что сам является поклонником Little Big и будет болеть за них.

Отметим, сам Киркоров ездил на "Евровидение" в 1995 году. После он ни раз готовил участников от России к этом конкурсу.

Ранее Дробыш оценил выбор Little Big в качестве участника "Евровидения 2020".

Видео: YouTube / Little Big