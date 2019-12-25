Концерт пройдет 19 ноября в Петрикирхе, начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В программе концерта прозвучат произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и Г. Муффата. Исполнителями будут Екатерина Тарасова (скрипка) и Марина Вяйзя (малый орган G. Steinmann).

Екатерина Тарасова – выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуры консерватории. Марина Вяйзя отучилась в Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского‑Корсакова и Музыкальной академии имени Я. Ю. Сибелиуса в Хельсинки.

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