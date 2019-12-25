Концерт состоится 19 ноября в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Народный артист России Олег Погудин представит свою программу "Русский романс", в которой прозвучат самые дорогие и любимые слушателями романсы, ставшие отечественной классикой. Романсами восхищались Лев Толстой и Александр Блок, их любили Чайковский и Рахманинов.

Этот жанр проверен трудными, но и героическими временами, и востребован уже больше полутора столетий. Романс – это всегда песня о любви. О счастливой или несчастной, но всегда светлой и прекрасной.

Фото: pxhere