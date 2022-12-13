Прием заявок на уличные выступления проводится на портале "Кулутура Петербурга".

С понедельника, 1 мая, в Петербурге вступил в силу закон о зонах для уличных артистов.

Решением властей был сформирован перечень из 200 мест в разных районах города, где можно будет устраивать мероприятия. Артисты должны согласовывать их проведение с властями за несколько дней. Мероприятия поделили на три группы: "тихие", "умеренные" и "громкие".

Прием заявок на уличные выступления проводится на портале "Кулутура Петербурга". Заявки на "тихие" мероприятия необходимо за три дня. Заявки на остальные группы выступлений артисты должны подать за десять дней. Разрешение на выступление на Дворцовой площади придется получать от комитета по культуре. Остальные мероприятия будут согласовываться с администрацией района, где расположена площадка.

Ранее мы сообщали, что группа "Тату" выступит на матче "Зенит" – "Спартак" в Петербурге.

Фото: Piter.tv