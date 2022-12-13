"Тату" выступит на матче "Зенит-Спартак" в Петербурге

Группа "Тату" воссоединится на один вечер, чтобы провести выступление перед матчем "Зенит" – "Спартак" 7 мая. Об этом сообщила одна из вокалисток коллектива Лена Катина в соцсетях.
Выступление девушек и сам матч пройдут на "Газпром Арене". Фанаты группы с радостью восприняли новость и поинтересовались, не запланирован ли концерт в Москве.
Напомним, что группа "Тату" образовалась в 1999 году. В 2003 году коллектив выступил на конкурсе "Евровидение", заняв третье место.
В сентябре 2022 года, спустя более чем 10 лет после распада группы Лена Катина и Юлия Волкова выступили с концертом в Минске.
Фото: РИА Новости / Илья Григорьев
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