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"Тату" выступит на матче "Зенит-Спартак" в Петербурге
Сегодня, 16:42
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"Тату" выступит на матче "Зенит-Спартак" в Петербурге

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Лена Катина и Юлия Волкова споют вместе на сцене «Газпром Арены» 7 мая.

Группа "Тату" воссоединится на один вечер, чтобы провести выступление перед матчем "Зенит" – "Спартак" 7 мая. Об этом сообщила одна из вокалисток коллектива Лена Катина в соцсетях.

Выступление девушек и сам матч пройдут на "Газпром Арене". Фанаты группы с радостью восприняли новость и поинтересовались, не запланирован ли концерт в Москве.

Напомним, что группа "Тату" образовалась в 1999 году. В 2003 году коллектив выступил на конкурсе "Евровидение", заняв третье место.

В сентябре 2022 года, спустя более чем 10 лет после распада группы Лена Катина и Юлия Волкова выступили с концертом в Минске.

Фото:  РИА Новости / Илья Григорьев

Теги: санкт-петербург, тату
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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