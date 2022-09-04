Бывшие участницы коллектива исполнили главные хиты в рамках фестиваля Ovion.

Группа "Тату" воссоединилась и выступила с концертом в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Бывшие участницы музыкального коллектива Юля Волкова и Лена Катина выступили в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо". Они исполнили главные хиты группы: "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Не верь, не бойся, не проси".

Напомним, осенью 2021 года Лена Катина заявила, что "Тату" вернутся на сцену. Группа официально распалась в 2011 году.

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