Представители кальянного бизнеса просят не закрывать заведения в жилых домах Петербурга 

В Законодательном собрании Петербурга выступила президент кальянного союза России Анастасия Закатова.

В пятницу, 6 декабря, представители кальянного бизнеса в Петербурге выступили в Законодательном собрании. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

На заседании выступила президент кальянного союза России Анастасия Закатова.

"Digital-поколение не хочет сидеть на кухне и пить водку, им нужно пространство для общения", —сказано в сообщении.

Напомним, что петербургский парламент рассматривает проект городского закона, согласно которому запрещается организовывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов и прилегающих к ним зданиях и пристройках. Штраф за упорство и нарушение требований может составить до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч для организаций.

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Фото:pixabay