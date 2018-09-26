Петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова

Утром началась вырубка семи тополей.

Немногочисленные одинокие деревья на набережной канала Грибоедова, за которые в течение нескольких дней боролись неравнодушные петербуржцы, начали рубить. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

Несколько тополей, стоящих у дома №119 по набережной, уже потеряли "два ствола" – коммунальщики срубили первые деревья. Работы не оставят в живых и оставшиеся тополя. По словам Вишневского, в комитете по благоустройстве утверждали, что деревья больны и взамен срубленных посадят целую аллею из 20 лип. Также депутат привел слова эксперта, который установил, что деревья не представляли угрозы, и подтверждает его высказывание фотографиями, на которых можно разглядеть срубы тополей.

Вишневский отправил запрос в полицию о предоставлении данных работников, борющихся с деревьями – рубщики не захотели представиться депутату. Также активист отправит на юридическое заключение законопроект, согласно которому жители будут знакомиться с результатами обследований деревьев и представлять замечания, включая независимые экспертизы.

Ранее мы писали, что территорию вокруг СКК заполнят не жильем, а деревьями.

Фото: Борис Вишневский / Facebook