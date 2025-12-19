  1. Главная
Суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной рубке деревьев
Сегодня, 17:08
Сумма ущерба превысила 21 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины, ему вменили ч. 1 ст. 260 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

В конце апреля прошлого года фигурант незаконно вырубил девять деревьев, чтобы обустроить дополнительный проезд к своему дому. Пострадали береза, ольха, пять осин и две черемухи. Сумма ущерба превысила 21 тыс. рублей, обвиняемый возместил его до вынесения приговора. 

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что браконьеры вырубили почти сотню елок в лесах Петербурга перед праздниками. 

Фото: Piter.TV 

