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Ради гостиницы на Марсовом поле могут срубить деревья
Сегодня, 8:20
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Ради гостиницы на Марсовом поле могут срубить деревья

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Вырубку растений для ООО "Лотос Отели" одобрил 6 июня городской комитет по благоустройству.

На Марсовом поле в Петербурге могут срубить 58 деревьев ради элитного отеля. Об этом пишет Neva.Today 16 июня. 

Вырубку растений для ООО "Лотос Отели" одобрил 6 июня городской комитет по благоустройству. Работы проведут в районе дома 1А "при приспособлении здания для современного использования под гостиницу". 

Как передает источник, компания связана с "Газпромом". Предварительно, в здании откроют пятизвездочную гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер. По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вырубка деревьев, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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