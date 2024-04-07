Ради гостиницы на Марсовом поле могут срубить деревья

Вырубку растений для ООО "Лотос Отели" одобрил 6 июня городской комитет по благоустройству.

На Марсовом поле в Петербурге могут срубить 58 деревьев ради элитного отеля. Об этом пишет Neva.Today 16 июня.

Вырубку растений для ООО "Лотос Отели" одобрил 6 июня городской комитет по благоустройству. Работы проведут в районе дома 1А "при приспособлении здания для современного использования под гостиницу".

Как передает источник, компания связана с "Газпромом". Предварительно, в здании откроют пятизвездочную гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента.

Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер. По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена.

Фото: Piter.TV