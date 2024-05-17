  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер
Сегодня, 9:54
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер

0 0

По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена.

В Петербурге на Суздальских озерах планируют создать спортивный кластер. В его состав войдут фитнес-клуб и центр акробатики и гимнастики, которые работают в настоящее время. По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена. 

Так, на территории кластера можно будет заниматься акробатикой и гимнастикой, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, хоккеем, керлингом, фигурным катанием, конькобежным спортом, теннисом и сквошем. Одновременно секции смогут посетить 10 тыс. спортсменов. А еще на объектах хотят проводить соревнования. 

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Пейзажного парка в Петербурге стартует в этом году. Начнутся подготовительные работы – санитарная очистка территории и вырубка аварийных деревьев.

Фото: Telegram / Разумишкин; пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга 

Теги: спортивный кластер, суздальские озера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии