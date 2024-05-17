На Суздальских озерах хотят построить спортивный кластер

По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена.

В Петербурге на Суздальских озерах планируют создать спортивный кластер. В его состав войдут фитнес-клуб и центр акробатики и гимнастики, которые работают в настоящее время. По плану инвестора появятся стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовая арена.

Так, на территории кластера можно будет заниматься акробатикой и гимнастикой, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, хоккеем, керлингом, фигурным катанием, конькобежным спортом, теннисом и сквошем. Одновременно секции смогут посетить 10 тыс. спортсменов. А еще на объектах хотят проводить соревнования.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Пейзажного парка в Петербурге стартует в этом году. Начнутся подготовительные работы – санитарная очистка территории и вырубка аварийных деревьев.

Фото: Telegram / Разумишкин; пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга