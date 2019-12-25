Благоустройство Пейзажного парка в Петербурге стартует в этом году

Начнутся подготовительные работы – санитарная очистка территории и вырубка аварийных деревьев.

Благоустройство Пейзажного парка в Красногвардейском районе Петербурга начнется в этом году, сообщил накануне вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Стартуют подготовительные работы – санитарная очистка территории и вырубка аварийных деревьев. Это необходимо для подготовки пространства к дальнейшему обустройству.

Кроме того, планируется реализация первого этапа набережной Охты – от Челябинского моста до границ будущего парка. Ее завершат к 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в марте жители Петербурга 70 тыс. раз пожаловались на благоустройство и работу служб ЖКХ. Больше всего обращений горожане оставили в категориях "Мусор на внутридворовой территории", "Неудовлетворительное состояние парадной", "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда".

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга