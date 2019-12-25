В марте петербуржцы 70 тыс. раз пожаловались на благоустройство и работу служб ЖКХ

Больше всего обращений местные жители оставили в категории "Мусор на внутридворовой территории" (более 7 тыс. сообщений).

В марте на портал "Наш Петербург" и в службу "004" поступило 70 тыс. сообщений, которые касались благоустройства и работы служб ЖКХ. Заявки обрабатывал городской комитет по информатизации и связи, рассказали в Смольном.

Больше всего обращений местные жители оставили в категории "Мусор на внутридворовой территории" (более 7 тыс. сообщений), на втором месте – "Неудовлетворительное состояние парадной" (почти 2,5 тыс. обращений), чуть меньше – 2,2 тыс. заявок – зафиксировано в категории "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда".

На портал каждый день поступает по 2,7 тыс. вопросов от пользователей, а модераторы обрабатывают 3,5 тыс. сообщений от горожан и городских организаций. Благодаря сервису решили свыше 6 млн проблем.

Ранее на Piter.TV: сквер на улице Жоры Антоненко в Ломоносове благоустроят.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)