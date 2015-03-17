Стартуют мероприятия по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер

Работы затронут реки Старожиловка и Каменка.

В Петербурге разработали план мероприятий по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер. Сейчас завершаются инженерные изыскания и разработка проектной документации, сообщили 30 июля в Смольном.

Концепция оздоровления этих водных объектов содержит системные решения, которые позволят улучшить экологическое состояние и водообеспеченность водоемов, увеличить их рекреационный потенциал и восстановить историческую гидросистему. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Планируются борьба с незаконными сбросами сточных вод, ликвидация свалок на территории водосбора, уборка и кошение акваторий, поэтапная очистка от донных отложений и ремонт гидротехнических сооружений. Работы затронут реки Старожиловка и Каменка.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургских водоемах продолжается борьба с сине-зелеными водорослями.

Фото: пресс-служба Смольного