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Стартуют мероприятия по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер
Сегодня, 10:26
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Стартуют мероприятия по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер

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Работы затронут реки Старожиловка и Каменка.

В Петербурге разработали план мероприятий по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер. Сейчас завершаются инженерные изыскания и разработка проектной документации, сообщили 30 июля в Смольном. 

Концепция оздоровления этих водных объектов содержит системные решения, которые позволят улучшить экологическое состояние и водообеспеченность водоемов, увеличить их рекреационный потенциал и восстановить историческую гидросистему. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Планируются борьба с незаконными сбросами сточных вод, ликвидация свалок на территории водосбора, уборка и кошение акваторий, поэтапная очистка от донных отложений и ремонт гидротехнических сооружений. Работы затронут реки Старожиловка и Каменка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургских водоемах продолжается борьба с сине-зелеными водорослями. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: суздальские озера, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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