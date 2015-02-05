Борьба с сине-зелеными водорослями в петербургских водоемах продолжается

В настоящее время определено четыре метода.

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга продолжают искать методы борьбы с сине-зелеными водорослями в водных объектах, рассказали в Смольном.

В настоящее время определено четыре метода. Одним из них стала биологическая реабилитация Нижнего Суздальского озера с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов. Это способствует улучшению качества воды и созданию конкурентной среды для водорослей, что снижает интенсивность их цветения.

Планируется провести не менее трех вселений хлореллы в течение вегетативного сезона 2025 года, общий объем внесения составит не менее 417 литров суспензии микроорганизмов. Данный подход направлен на стабилизацию экосистемы озера и предотвращение дальнейшего ухудшения его состояния. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора