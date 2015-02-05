Борьба с сине-зелеными водорослями в петербургских водоемах продолжается

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга продолжают искать методы борьбы с сине-зелеными водорослями в водных объектах, рассказали в Смольном.
В настоящее время определено четыре метода. Одним из них стала биологическая реабилитация Нижнего Суздальского озера с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов. Это способствует улучшению качества воды и созданию конкурентной среды для водорослей, что снижает интенсивность их цветения.
Планируется провести не менее трех вселений хлореллы в течение вегетативного сезона 2025 года, общий объем внесения составит не менее 417 литров суспензии микроорганизмов. Данный подход направлен на стабилизацию экосистемы озера и предотвращение дальнейшего ухудшения его состояния.
Пресс-служба Смольного
Ранее на Piter.TV: в Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все