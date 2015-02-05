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Борьба с сине-зелеными водорослями в петербургских водоемах продолжается
Сегодня, 16:38
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Борьба с сине-зелеными водорослями в петербургских водоемах продолжается

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В настоящее время определено четыре метода.

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга продолжают искать методы борьбы с сине-зелеными водорослями в водных объектах, рассказали в Смольном. 

В настоящее время определено четыре метода. Одним из них стала биологическая реабилитация Нижнего Суздальского озера с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов. Это способствует улучшению качества воды и созданию конкурентной среды для водорослей, что снижает интенсивность их цветения. 

Планируется провести не менее трех вселений хлореллы в течение вегетативного сезона 2025 года, общий объем внесения составит не менее 417 литров суспензии микроорганизмов. Данный подход направлен на стабилизацию экосистемы озера и предотвращение дальнейшего ухудшения его состояния. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора 

Теги: водоемы, водоросли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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