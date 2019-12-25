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В Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы
Сегодня, 15:41
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В Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы

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В городе отобрали 192 пробы воды.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти проверил качество воды на водных объектах региона. Об этом рассказали в управлении 22 июля. 

В городе отобрали 192 пробы воды в водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода во всех объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства. А в области отобрано 160 проб в 20 зонах рекреаций. Купаться безопасно только в озерах Отрадное и Царицыно. 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: с 21 по 25 июля в Петербурге закроют несколько фонтанов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоемы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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