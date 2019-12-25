В Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы

В городе отобрали 192 пробы воды.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти проверил качество воды на водных объектах региона. Об этом рассказали в управлении 22 июля.

В городе отобрали 192 пробы воды в водоемах на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода во всех объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства. А в области отобрано 160 проб в 20 зонах рекреаций. Купаться безопасно только в озерах Отрадное и Царицыно.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV