С 21 по 25 июля в Петербурге закроют несколько фонтанов

На все дни закроют сооружение на Московской площади.

В Петербурге с 21 по 25 июля специалисты "Водоканала" приведут в порядок несколько городских фонтанов. Об этом рассказали в предприятии.

На все дни закроют сооружение на Московской площади, 22 числа – на Московском проспекте, 4, проспекте Королева, 31, Кирочной улице, 50, Дворцовой набережной, 38. А 23 июля будут мыть фонтаны на Большой Морской улице, Слободской улице, 4, Адмиралтейском проспекте, 3, 23-24 июля – на проспекте Большевиков, 3, Московском проспекте, 165, в Петергофе на Торговой площади, 1.

Какие еще водные жемчужины перестанут быть доступными, смотрите в карточке "Водоканала".

Ранее на Piter.TV: в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Водоканала"