Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасности купания в цветущих водоемах

Ведомство сообщило о рисках для здоровья из-за токсинов, выделяемых сине-зелеными водорослями.

Роспотребнадзор предостерег жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области от купания в водоемах с цветущей водой. Предостережение связано с активным распространением сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые представляют опасность для экологии и человека.

В ходе наблюдений установлено, что водоросли формируют плотный поверхностный слой, блокирующий проникновение солнечных лучей и кислорода вглубь воды. Это провоцирует гибель рыбы и других водных организмов.

Ряд цианобактерий вырабатывает токсины, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует на две категории: гепатотоксины – поражающие печень; нейротоксины – воздействующие на нервную систему. Также угрозу представляют бактерии вида Cylindrospermopsis raciborskii, способные нанести вред почкам и желудочно-кишечному тракту.

Ранее в Петербурге за неделю выявили 14 случаев боррелиоза.

Фото: Piter.TV