Концепцию сохранения и восстановления Суздальских озер создадут в Петербурге

Территория Суздальских озер лишилась своего охраняемого статуса, что негативно сказалось на состоянии водоемов.

Итоги прошедшей конференции "Суздальские озера как природное и культурное наследие России" будут подведены публикацией ряда специализированных отчетов и аналитических статей, содержащих конкретные концепции восстановления природного и историко-культурного потенциала региона. Организатором обсуждения выступил общественный Совет по спасению и реабилитации Суздальских озер (ОССиРСО), объединяющий экспертов разных направлений науки, экологов, представителей общественности и власти.

Территория Суздальских озер лишилась своего охраняемого статуса, что негативно сказалось на состоянии водоемов: были нарушены гидрологические связи, ухудшился дренаж, усилились процессы осушения, заболачивания и зарастание акватории. До настоящего момента решение вопроса возвращения охранного режима для территории пока не принято.

Председатель организационного комитета мероприятия, хирург и глава Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников Александр Редько рассказал, что уникальное природное и историческое достояние Петербурга медленно разрушается. Ошибочные градостроительные решения уничтожили тонкие водоносные горизонты, что сделало невозможным полное восстановление Нижнего Суздальского озера, самого крупного в группе. Тем не менее, шансы сохранить остальные два озера остаются, для этого нужны решительные меры и чёткий план действий".

Александр Редько отдельно отметил вклад активных горожан и организаций, защищавших экосистему озер. Благодаря их усилиям удалось привлечь внимание властей и организовать совместные мероприятия, включая установку системы водоотведения и современной инфраструктуры электроснабжения вблизи Верхнего Суздальского озера.

Также эксперт обратил внимание на корень проблемы: интенсивную неконтролируемую застройку территорий, окружающих озера. После утраты охраняемого статуса в середине девяностых годов началась волна незаконного возведения построек. Позже усилиями активистов и органов власти удалось предотвратить дальнейшее строительство сотен объектов.

Таким образом, конференция призвала объединить силы научного сообщества, общества и государства ради спасения уникального природного наследия Петербурга.

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Фото: Правительство Петербурга