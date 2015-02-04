Проект перепланировки территории "Крестов" скорректируют в Петербурге

Предполагается, что девелоперы завершат подготовку необходимой документации в течение одного календарного года.

В среду, 23 апреля, поступила информация о предстоящей реконструкции территории бывших тюремных комплексов "Кресты" в Санкт-Петербурге. Соответствующие материалы опубликованы на официальном портале городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Собственник исторических зданий — компания "КВС-Всеволожский" направила в комитет предложение о внесении поправок в действующую проектную документацию по планировке местности. Компания хочет скорректировать функциональное назначение земельного участка, сместить некоторые строительные границы и пересмотреть архитектурные особенности отдельных строений.

Организация официально уведомляет заинтересованные стороны о принятом решении внести соответствующие изменения в проект планировки и межевания указанной территории, находящейся в историческом поселении федерального значения — Калининском районе Санкт-Петербурга, ограниченного улицами Михайлова, Комсомола, Арсенальной набережной и самой Арсенальной улицей. Предполагается, что девелоперы завершат подготовку необходимой документации в течение одного календарного года.

Напоминаем, что сам комплекс зданий "Кресты" был выставлен на публичные торги в конце декабря предыдущего года. Тогда право владения легендарным местом отстаивали крупная строительная компания "КВС" и руководитель строительной фирмы PMI Евгений Финкельштейн.

Однако итоговый аукцион, состоявшийся в феврале нынешнего года, выиграл именно "КВС". Впоследствии сообщалось, что бывший следственный изолятор ушел с молотка за сумму чуть более 1,136 миллиарда рублей.

Ранее в КГИОП рассказали, какие здания "Крестов" находятся под охраной.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"