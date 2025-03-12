В КГИОП рассказали, какие здания "Крестов" находятся под охраной

Все мероприятия по сохранению памятника осуществляются на основе официального разрешения и поручений, выданных КГИОП, в соответствии с утвержденной документацией.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проинформировал "Петербургский дневник" о зданиях на территории бывшего следственного изолятора "Кресты", находящегося на Арсенальной набережной, которые подлежат охране.

Под защитой находятся следующие объекты: входное здание с жилыми помещениями для надзирателей, административные постройки вместе с церковью Святого Александра Невского, два корпуса камер в форме креста, три жилых дома для сотрудников, а также прачечная и ледник. Охране также подлежат баня, кухня, пекарня и прачечное помещение с механическим отделом, больничный административный корпус, отдельное строение для больных инфекционными заболеваниями и еще один ледник. Представители КГИОП уточнили, что государственная историко-культурная экспертиза данного комплекса пока не проводилась, поэтому преждевременно говорить о точном перечне элементов, подлежащих охране.

Все мероприятия по сохранению памятника осуществляются на основе официального разрешения и поручений, выданных КГИОП, в соответствии с утвержденной документацией. Работы контролируются техническим и авторским надзором, а также государственными органами, ответственными за охрану культурных объектов. В настоящий момент никаких документов на выполнение каких-либо мероприятий в комплексе не представлено на рассмотрение в КГИОП.

Ранее мы сообщили о том, что для СИЗО "Кресты" в Петербурге нашелся инвестор.

Фото: "Дом.РФ"