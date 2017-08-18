Для СИЗО "Кресты" в Петербурге нашелся инвестор

Сделка между ДОМ.РФ и группой компаний "КВС" была заключена после успешного проведения аукциона.

Для исторического комплексе бывшего СИЗО "Кресты" нашёлся инвестор. Покупатель взял на себя обязательство следовать требованиям законодательства касательно сохранения и эксплуатации комплекса, информирует вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Сделка между ДОМ.РФ и группой компаний "КВС" была заключена после успешного проведения аукциона. Встреча с новым владельцем прошла продуктивно, и обсудили перспективы развития данного уникального пространства.

Мы стремимся к тому, чтобы наполнить эту территорию новыми функциями, сделать объект востребованным и полезным. Вдохнуть в комплекс новую жизнь — это возможность не только приобщиться к исторической памяти, но и продемонстрировать динамичное развитие Санкт-Петербурга. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Комплекс занимает площадь 3,9 гектара и включает в себя различные постройки, некоторые из которых являются частью выявленных объектов культурного наследия. Особенное внимание уделяется церкви Святого Князя Александра Невского. Инвестор гарантирует продолжение функционирования храма и его интеграцию в общую концепцию нового облика комплекса.

Ранее стало известно, когда появятся музей и гостиница в "Крестах".

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович