Стало известно, когда появятся музей и гостиница в "Крестах"

Строительство начнется через два года после проведения историко-культурной экспертизы.

Срок реализации проекта реставрации и преобразования бывшего изолятора "Кресты" в Петербурге может занять от четырех до семи лет, сообщил операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокарев в интервью "ДП".

Новый владелец комплекса, группа компаний "КВС", приобрела объект за 1,136 миллиарда рублей. Планируется создание общественного пространства с музеем, гостиничным комплексом, ресторанами и галереями. Генеральный директор ГК "КВС" Сергей Ярошенко подчеркнул значимость проекта, отметив, что "Кресты" представляют собой важную историческую ценность для города и страны. Он пообещал создать уникальный общественный центр мирового уровня, сочетающий культурное наследие и современные элементы.

Строительство начнется через два года после проведения историко-культурной экспертизы. Президент GloraX Дмитрий Кашинский указал на сложность проекта, связанного с реставрацией объектов культурного наследия, что требует значительных инвестиций. Предполагается, что вложения в реконструкцию составят около 10 миллиардов рублей.

Договор купли-продажи между ДОМ.РФ и победителем аукциона будет подписан в ближайшие пять рабочих дней. ГК "КВС" получит участок площадью 3,9 га и здания общей площадью 41,2 тыс. квадратных метров, некоторые из которых признаны объектами культурного наследия.

Комплекс "Кресты", построенный в 1884–1892 годах архитектором Антонием Томишко, известен своими крестообразными корпусами, содержащими 999 камер одиночного заключения. Среди известных заключенных — Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов и Иосиф Бродский.

Ранее мы сообщили о том, что церковь Александра Невского в "Крестах" передадут РПЦ.

Фото: "Дом.РФ"