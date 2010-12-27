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Петербуржцы протестуют против вырубки семи тополей на набережной канала Грибоедова
Сегодня, 15:00
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы протестуют против вырубки семи тополей на набережной канала Грибоедова

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Как оказалось, АО Садово-парковое предприятие "Центральное" планирует проводить снос деревьев в соответствии с порубочными билетами.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что на набережной канала Грибоедова срубят 7 тополей. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Как оказалось, АО Садово-парковое предприятие "Центральное" планирует проводить снос деревьев в соответствии с порубочными билетами. Известно, что деревья уберут по адресу набережная канала Грибоедова, 119. 

"На набережной будут рубить деревья, 7 штук, с 3 декабря (8-10 утра). Это те, которые обрезали три года назад, они все живые и зеленые. Причина на щите не указана",

—заявили горожане.

В комитете по благоустройству отметили, что деревья уже "старые". Соответственно порубочный билет оформлен. Однако, активисты намерены судиться. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора.

Фото:Деревья Петербурга/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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