Инвесторы выкупили допэмиссию.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на партнера Baring Vostok Максима Логинова.

Как оказалось, консорциум Baring Vostok и Vostok New Ventures выкупил 9,1% транспортно-логистического оператора "Монополия". На это компания потратила 600 млн рублей. Отмечается, что инвесторы выкупили акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Известно, что в прошлом году у петербургского перевозчика выручка выросла до 11,43 млрд руб. Эксперты прогнозируют, что этот год "Монополия" закроет суммой в 18 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге состоится региональная конференция Al Journey.

Фото:pixabay





