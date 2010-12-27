В Петербурге состоится региональная конференция Al Journey

Основными темами выступления спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

В Петербурге 7 декабря пройдет региональная конференция Al Journey.

Проект реализуется по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. Al Journey – это цикл мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных. Конференция включает в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе встречу специалистов в Москве, прошедшую 8-9 ноября, а также серию из семи региональных конференций.

Встреча станет заключительной из цикла конференций, проводимых во Владивостоке, Томске, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Участие в мероприятии бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Дворцовой площади начали устанавливать ёлку.

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