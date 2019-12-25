  1. Главная
В Петербурге будут судить мужчину, который незаконно вырубил деревья для проезда к своему дому
Сегодня, 12:30
Ему вменяют ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), рассказали 13 ноября в надзорном ведомстве. 

В конце апреля фигурант, не имея порубочного билета, вырубил девять деревьев: березу, ольху, пять осин и две черемухи. Это было сделано для обустройства дополнительного проезда к своему дому. 

Злоумышленник признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на особо охраняемых природных территориях Ленобласти прошли рейды против браконьеров. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

