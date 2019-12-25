В Петербурге будут судить мужчину, который незаконно вырубил деревья для проезда к своему дому

Ему вменяют ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Природоохранная прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), рассказали 13 ноября в надзорном ведомстве.

В конце апреля фигурант, не имея порубочного билета, вырубил девять деревьев: березу, ольху, пять осин и две черемухи. Это было сделано для обустройства дополнительного проезда к своему дому.

Злоумышленник признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга