Территорию вокруг СКК заполнят не жильем, а деревьями

Соответствующий проект подготовил городской комитет по инвестициям.

Петербургский комитет по инвестициям представил на слушаниях в Законодательном Собрании концепцию проекта реконструкции СКК. Глава комитета Роман Голованов заявил в четверг, 5 декабря, что обещанной жилой застройки вокруг комплекса не будет. Место жилья займут деревья и парк.

Также Голованов отметил, что МЧС признали инженерные и противопожарные системы СКК неудовлетворительными, а значит проект нуждается в доработке. Единственный участник реконструкции, ООО "СКА-Арена", также готовит свои заметки к проекту. Кроме того, глава Союза архитекторов Петербурга рассказал, что снос комплекса совершенно необязателен, ведь модернизировать его можно другими способами.

Вот что требуется от арены для проведения грядущего чемпионата мира по хоккею.

Фото: Piter.TV