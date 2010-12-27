Архитектор: СКК возможно подготовить к чемпионату без сноса

Глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов рассказал о вариантах сохранения здания.

В четверг, 5 декабря, в Законодательном Собрании Петербурга прошли слушания по реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский". В ходе депутатских обсуждений глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов заявил, что реконструировать здание для проведения чемпионата мира по хоккею можно без сноса.

Архитектор отметил, что решения по сохранению наружного облика СКК уже существуют, и попросил депутатов учесть этот момент. По его мнению, есть варианты, позволяющие сохранить и модернизировать комплекс одновременно. Также Романов напомнил про активистов, которые борются против сноса СКК.

Пока депутаты обсуждали проблемное здание, у ЗакСа снова появились петербуржцы с протестными плакатами.

Фото: Piter.TV