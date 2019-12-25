Ледовая арена на месте СКК "Петербургский" получила разрешение на строительство

Комплекс должен быть полностью готов уже через год.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на строительство новой ледовой арены, сообщила пресс-служба ООО "СКА Арена". По данным на сайте службы, разрешение выдали еще 9 апреля.

Проект является реконструкцией СКК "Петербургский". Новый комплекс будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи. Концерты и развлекательные шоу смогут посещать до 23 тыс. человек. Высота семиэтажного здания составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию. "Ледовая арена" должна быть готова к Чемпионату миру по хоккею, который пройдет весной 2023 года.

Эскизы внутреннего убранства показали еще в сентябре прошло года.

На прошлой неделе проект нового СКК рассмотрел Градсовет. Подробнее — в материале Piter.TV.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА