"Этот проект очень важен для Петербурга в плане его реализации": чиновники и архитекторы обсудили облик нового СКК

Здание появится на месте рухнувшего и снесенного в 2020 году СКК "Петербургский".

В среду, 7 апреля, состоялось онлайн-заседание Градостроительного совета при правительстве Петербурга. Чиновники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и ряд экспертов обсудили проект реконструкции спортивного-концертного комплекса, который планируется построить на месте рухнувшего и снесенного в 2020 году СКК "Петербургский". Корреспондент Piter.TV записал, о чем говорили эксперты.

Напомним, что в минувшем марте Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию стадиона "СКА Арена" на проспекте Юрия Гагарина, 8, генпроектировщиком выступила компания "ГОРКА". Комплекс на 20 тысяч зрителей намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – введен в эксплуатацию.

Проектная организация "СОЮЗ ПРОЕКТ" рассказала, что площадь нового девятиэтажного здания составит 17 тысяч квадратных метров, внутри будут проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию, концерты, выставки и форумы, а также соревнования по силовым видам спорта. Кроме того, в пристройке у здания расположится тренировочный комплекс с ареной, догоняющей по параметрам основную арену, спа и фитнес-центр с бассейном.

Облик здания, по словам проектировщиков, отсылает к творениям советских архитекторов и инженеров и технологиям XXI века одновременно: комплекс выполнят в цилиндрической форме из стекла, камня и металлических элементов, по всему фасаду расположатся вертикальные конструкции в виде клюшек, которые будут подсвечиваться. Декоративные ребра, по мнению создателей, станут современной трактовкой привычного образа старого СКК. Также в комплексе обустроят подземную парковку на 1000 мест, часть наземной территории также займут под места для автомобилей и велопарковку.

Главный архитектор проекта Михаил Кондиайн выразил опасение, что на пешеходном переходе через проспект Юрия Гагарина может возникнуть коллапс в дни крупных мероприятий, проводимых на арене, из-за потока людей и очередей на парковки. Эксперт предложил построить подземный переход и не оценил вариант с надземными переходами в виде мостов. Кондиайн заявил, что параметры комплекса соответствуют нормативам и концесионному соглашению с городом и могут быть согласованы градостроительным советом.

Вопросов и возражений проект ни у кого не вызвал, поэтому глава КГА Владимир Григорьев быстро подытожил презентацию и закрыл заседание. Чиновник заявил, что крупное сооружение будет противоречиво смотреться в сравнении со снесенным СКК.

Территория обставлена постройками советского периода торгового назначения и сомнительного качества, поэтому на этом фоне комплекс будет сдержанным и лаконичным, спокойным на этой территории. Понимаем, что еще несколько лет отделяет нас от завершения проекта, я не исключаю, что фасады могут быть изменены в ходе строительства, даже кардинально. Владимир Григорьев

"Этот проект очень важен для города в плане его реализации", добавил чиновник.

Фото: предоставлено КГА