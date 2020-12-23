Главгосэкспертиза одобрила проект новой ледовой арены на месте СКК "Петербургский"

Здание должно быть введено в эксплуатацию в мае 2023-го года.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию стадиона "СКА Арена" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Генеральный проектировщиком выступила компания "ГОРКА". Многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной на проспекте Юрия Гагарина должен быть построен к октябрю 2022-го года, а с мая 2023 года — введен в эксплуатацию. Вместимость главной арены составит более 20 тыс. зрителей. На малой смогут присутствовать не менее 300 зрителей.

Территория вокруг комплекса будет благоустроена. Ранее архитекторы представили концепции "СКА Арены".

Напомним, до января 2020-го года на месте находился СКК "Петербургский", который рухнул.

Фото: Piter.TV