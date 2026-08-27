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Ледовая арена в Гатчине готова на 65%

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Внутри сделают лед 30 на 60 метров для хоккея, конькобежного спорта, соревнований и массовых катаний.

К 100-летию Ленинградской области в Гатчине на улице Слепнева заработает ледовая арена. В настоящее время объект готов на 65%, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. 

Арена будет работать круглый год. Внутри сделают лед 30 на 60 метров для хоккея, конькобежного спорта, соревнований и массовых катаний. Кататься одновременно смогут до 100 человек. Кроме того, обустроят тренажерный и спортивный залы, раздевалки, душевые, прокат и мастерскую по заточке коньков. А при трансформации зала площадка сможет принимать до 2 тыс. зрителей, что важно к юбилею области. 

Параллельно в городе проектируют центр ракеточных видов спорта, завершается реконструкция спорткомплекса ГГУ. В итоге Гатчина получит целую сеть спортивных площадок. 

Ранее на Piter.TV: нутрициолог рассказала, полезен ли протеин. 

Видео: Telegram / Александр Дрозденко 

Теги: гатчина, ледовая арена
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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