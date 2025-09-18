Нутрициолог рассказала, полезен ли протеин

Для начала важно понимать, сколько белка действительно требуется организму.

В России на 123% выросли продажи молочной продукции с протеином. Теперь белок добавляют в йогурты, десерты и мороженое. Однако где же та грань, когда полезный нутриент превращается в удар по почкам и кишечнику, рассказала нутрициолог Юлия Шарапова телеканалу "Санкт-Петербург".

Для начала важно понимать, сколько белка действительно требуется организму.

Относительно здоровый человек должен съедать около 1 грамма белка на килограмм веса. Если человек весит 60 килограммов, ему хватает 60 граммов белка. Юлия Шарапова, нутрициолог

Эта норма также зависит от образа жизни и возраста. Если человек активно занимается спортом, то потребность в белке растет: при силовых нагрузках можно увеличить количество до 2 граммов на килограмм веса.

Что касается протеина, эксперт относится к тренду с осторожностью.

Мы не понимаем, что туда добавляют. Это может быть сывороточный белок, концентрат белка. Юлия Шарапова, нутрициолог

Более того, часто такие продукты содержат много сиропов, сахарозаменителей, сахара, подсластителей и ароматизаторов. Поэтому рекомендуется всегда читать состав.

Белок обязательно нужен. Это строительный материал для нашего организма. Без него не будет ни иммунной системы, ни эндокринной системы. Но он должен быть в меру. Юлия Шарапова, нутрициолог

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