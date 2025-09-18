Нутрициолог рассказала, полезен ли протеин

В России на 123% выросли продажи молочной продукции с протеином. Теперь белок добавляют в йогурты, десерты и мороженое. Однако где же та грань, когда полезный нутриент превращается в удар по почкам и кишечнику, рассказала нутрициолог Юлия Шарапова телеканалу "Санкт-Петербург".
Для начала важно понимать, сколько белка действительно требуется организму.
Относительно здоровый человек должен съедать около 1 грамма белка на килограмм веса. Если человек весит 60 килограммов, ему хватает 60 граммов белка.
Юлия Шарапова, нутрициолог
Эта норма также зависит от образа жизни и возраста. Если человек активно занимается спортом, то потребность в белке растет: при силовых нагрузках можно увеличить количество до 2 граммов на килограмм веса.
Что касается протеина, эксперт относится к тренду с осторожностью.
Мы не понимаем, что туда добавляют. Это может быть сывороточный белок, концентрат белка.
Юлия Шарапова, нутрициолог
Более того, часто такие продукты содержат много сиропов, сахарозаменителей, сахара, подсластителей и ароматизаторов. Поэтому рекомендуется всегда читать состав.
Белок обязательно нужен. Это строительный материал для нашего организма. Без него не будет ни иммунной системы, ни эндокринной системы. Но он должен быть в меру.
Юлия Шарапова, нутрициолог
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