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Нутрициолог рассказала, полезен ли протеин
Сегодня, 16:40
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Нутрициолог рассказала, полезен ли протеин

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Для начала важно понимать, сколько белка действительно требуется организму.

В России на 123% выросли продажи молочной продукции с протеином. Теперь белок добавляют в йогурты, десерты и мороженое. Однако где же та грань, когда полезный нутриент превращается в удар по почкам и кишечнику, рассказала нутрициолог Юлия Шарапова телеканалу "Санкт-Петербург"

Для начала важно понимать, сколько белка действительно требуется организму. 

Относительно здоровый человек должен съедать около 1 грамма белка на килограмм веса. Если человек весит 60 килограммов, ему хватает 60 граммов белка. 

Юлия Шарапова, нутрициолог 

Эта норма также зависит от образа жизни и возраста. Если человек активно занимается спортом, то потребность в белке растет: при силовых нагрузках можно увеличить количество до 2 граммов на килограмм веса. 

Что касается протеина, эксперт относится к тренду с осторожностью. 

Мы не понимаем, что туда добавляют. Это может быть сывороточный белок, концентрат белка. 

Юлия Шарапова, нутрициолог 

Более того, часто такие продукты содержат много сиропов, сахарозаменителей, сахара, подсластителей и ароматизаторов. Поэтому рекомендуется всегда читать состав. 

Белок обязательно нужен. Это строительный материал для нашего организма. Без него не будет ни иммунной системы, ни эндокринной системы. Но он должен быть в меру. 

Юлия Шарапова, нутрициолог 

Ранее врач объяснила, когда кабачковая икра становится ловушкой для фигуры. 

Фото: pxhere 

Теги: белок, протеин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Здоровье+,

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