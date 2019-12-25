Ученые обнаружили ключевой белок для устойчивости к стрессу

В Канаде проанализировали состояние мышей в стрессовых условиях.

Почему у одних людей, столкнувшихся с хроническим стрессом, развиваются тревожные и депрессивные симптомы, а у других наблюдается устойчивость к ним? Согласно исследованию, опубликованному сегодня в Nature Neuroscience, белок, который действует как каннабиноидный рецептор и присутствует в структуре, контролирующей обмен веществ между кровотоком и мозгом, может быть частью ответа на этот вопрос.

Белок, называемый каннабиноидным рецептором 1-го типа (CB1), является частью гематоэнцефалического барьера — динамической структуры, которая защищает мозг, регулируя прохождение молекул между кровотоком и мозгом. Каролин Менар, руководитель исследования

Профессор медицинского факультета Университета Лаваля и исследователь Центра изучения мозга CERVO Каролин Менар заметила, что в условиях хронического социального стресса целостность этого барьера нарушается, молекулы, вызывающие воспаление, проникают в мозг, и появляются симптомы тревожности и депрессии". Рецепторы CB1 в большом количестве содержатся в нейронах, но они также присутствуют в астроцитах — клетках звёздчатой формы, которые обеспечивают связь между кровеносными сосудами мозга и нейронами.

Астроциты являются важным компонентом барьеры. У мышей, устойчивых к стрессу, в барьере было больше рецепторов CB1, чем у мышей с депрессивным поведением или у мышей, не подвергавшихся стрессу. Это натолкнуло нас на мысль исследовать роль рецепторов CB1 в астроцитах в реакции на хронический стресс. Каролин Менар, руководитель исследования

Исследовательская группа сначала увеличила количество рецепторов CB1 в астроцитах мышей, разработав вирусный вектор, содержащий генетический материал, кодирующий рецептор CB1, а также механизм, ограничивающий его экспрессию только в астроцитах. При введении этот вирус повышал уровень рецепторов CB1 в астроцитах мышей, но не в их нейронах. Затем этих мышей подвергли хроническому социальному стрессу.

Ежедневно в течение пяти минут они находились в непосредственном контакте с доминирующим самцом. В остальное время в клетке стояла прозрачная перегородка. Мыши могли видеть своего обидчика без какого-либо физического взаимодействия, так что это был, по сути, психосоциальный стресс. Каролин Менар, руководитель исследования

Через три недели после инъекций уровень рецепторов CB1 в астроцитах мышей из экспериментальной группы увеличился более чем в два раза. Специалист добавила, тчто у этих мышей исходный уровень тревожности, наблюдаемый в отсутствие стресса, снизился, как и симптомы тревожности и депрессивного поведения, вызванные социальным стрессом. Повышенная экспрессия рецепторов CB1 привела к повышению стрессоустойчивости, укрепляя сосуды головного мозга грызунов.

Другие эксперименты, проведённые её командой, показали, что у мышей, у которых был доступ к беговому колесу или которым давали антидепрессанты, также был более высокий уровень рецепторов CB1 в астроцитах. Кроме того, исследование человеческого мозга из Канадского банка мозга Дугласа-Белла в Монреале подтвердило связь между рецепторами CB1 и депрессивными симптомами.

Мы обнаружили, что уровень рецепторов CB1 в астроцитах у людей с глубокой депрессией на момент смерти был ниже, чем у людей без депрессии или у тех, кто принимал антидепрессанты. Каролин Менар, руководитель исследования

Эти результаты указывают, по словам Каролин Менар, на возможность использования молекул, способных активировать рецепторы CB1 в астроцитах, для уменьшения тревожности и симптомов депрессии, а также для повышения устойчивости к стрессу, предполагает исследователь. Однако задача состоит в том, чтобы ограничить их воздействие астроцитами, поскольку сильная и продолжительная активация тех же рецепторов в нейронах может иметь побочные эффекты, в частности на бдительность, тревожность и аппетит. Пока мы не найдём молекулу, которая воздействует именно на рецепторы CB1 в астроцитах, мы можем смягчить негативные последствия стресса, воспользовавшись защитным эффектом физической активности.

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