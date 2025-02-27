Видео: детёныши белых медведей впервые вышли из своей зимней берлоги на Шпицбергене

В течение почти десяти лет исследователи собирали видеоматериалы с камер, установленных снаружи берлог самок белых медведей и их детёнышей на Шпицбергене, что позволило лучше понять поведение, связанное с обустройством берлог. Исследователи впервые засняли на видео детёнышей белых медведей, покидающих свои снежные берлоги. На кадрах, снятых на норвежском архипелаге Шпицберген, видно, как мать белый медведь (Ursus maritimus) бредет по замерзшему ландшафту арктического острова, а трое ее детенышей один за другим выбираются из проруби и скользят по замерзшей поверхности. Это одна из 13 берлог на Шпицбергене, за которыми учёные наблюдали почти десять лет, чтобы пролить свет на поведение в берлогах, которое, как известно, трудно изучать, потому что самки белых медведей строят берлоги под землёй в труднодоступных местах. Исследователи описали новые аспекты поведения в норах в статье, опубликованной в четверг (27 февраля) в The Journal of Wildlife Management.

Это очень необычно — видеть, как детёныши белых медведей появляются на этом огромном белом пространстве, которое кажется таким негостеприимным" ведущий автор Луиза Арчер, научный сотрудник Polar Bears International в Университете Торонто Скарборо для Live Science

На Шпицбергене белые медведи строят свои берлоги на склонах крутых горных хребтов, и трудно представить, как медвежата могут находить дорогу в такой суровой местности. Луиза Арчер заметила, что наблюдать за тем, как животные скользят, кувыркаются и даже взбираются на свою мать, было по-настоящему удивительно.

Новое исследование даёт представление об одном из самых уязвимых и критических периодов в жизни белого медведя, говорится в заявлении исследователей. Белые медведи проводят зиму в своих берлогах. Беременные самки рожают примерно в начале января и выкармливают детенышей всю весну, когда семья появляется на свет, чтобы медленно пробираться к морскому льду. Новорожденные белые медведи безволосые и весят всего 1 фунт (0,5 килограмма). Однако они быстро растут благодаря жирному материнскому молоку и достигают 22 фунтов (10 кг) к моменту появления детенышей.

Согласно заявлению, сохранение здоровой популяции белых медведей зависит от выживаемости детёнышей, которая составляет всего около 50%. Детёныши выживают только в том случае, если их берлоги остаются нетронутыми в течение всей зимы и они могут бродить по окрестностям после того, как выберутся наружу. Деятельность человека ставит под угрозу выполнение обоих этих условий.

Самки белых медведей испытывают всё большие трудности с размножением из-за климатических изменений и, вероятно, столкнутся с дальнейшими проблемами из-за расширения человеческой деятельности в Арктике заявление Арчера

Чтобы оценить влияние человека на размножение белых медведей, исследователям необходимо лучше понимать поведение и время залегания в берлоги. Десять лет назад Арчер и его коллеги надели на 13 самок медведей GPS-ошейники, которые записывали местоположение животных, температуру их тела и уровень активности. Исследователи использовали эти данные, чтобы найти берлоги медведей, а затем отправились на Шпицберген, чтобы установить камеры-ловушки снаружи.

Это первое исследование, в котором данные с ошейников сопоставляются с видеозаписями белых медведей. "В каждом логове, за которым мы наблюдали, была своя история. заявление Арчера

В течение всего периода исследования самки и детёныши впервые появлялись в начале марта, иногда выходя на несколько минут, прежде чем вернуться в свои норы. Семьи покидали свои убежища раньше, чем записывалось ранее на Шпицбергене, но, согласно заявлению, необходимы дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить, является ли это новой тенденцией. Медведи оставались возле своих берлог в среднем 12 дней, прежде чем отправиться на морской лёд, где матери учат своих детёнышей охотиться. Детёныши оставались с матерями 95% времени, редко покидая берлогу в одиночку. Согласно заявлению, на Шпицбергене детёныши остаются с матерью в течение 2,5 лет после рождения. Исследователи не смогли последовать за медведями, когда они покинули берлогу.

Я хотел бы знать, как жили семьи белых медведей, за которыми мы наблюдали, после того, как они покинули берлогу. Как скоро мать ловит тюленя, удается ли ее детенышам пережить те первые несколько недель, когда они выходят на морской лед? ы рады представить новые инструменты для наблюдения за медведями в это уязвимое время и для получения информации об их поведении в Арктике. заявление Арчера

В настоящее время белые медведи прячутся в своих берлогах, но пройдёт совсем немного времени, и они снова появятся. Арчер и его коллеги сейчас находятся на Шпицбергене и собирают информацию, которая поможет им восполнить эти пробелы.

Ученые: насилие изменяет человеческие гены на протяжении поколений.

Фото и видео: Polar Bears International, Journal of Wildlife Management