Ученые: насилие изменяет человеческие гены на протяжении поколений

В 1982 году сирийское правительство осадило город Хама, убив десятки тысяч своих граждан в ходе межконфессионального насилия. Четыре десятилетия спустя повстанцы использовали память о резне, чтобы вдохновить людей на свержение семьи Асад, которая руководила этой операцией. Но есть ещё один долгосрочный эффект от этой атаки, скрытый глубоко в генах сирийских семей. Внуки женщин, которые были беременны во время осады, — внуки, которые сами никогда не сталкивались с таким насилием, — тем не менее несут его следы в своих геномах. Этот генетический отпечаток, передавшийся им от матерей, является первым человеческим доказательством явления, ранее зафиксированного только у животных: генетической передачи стресса из поколения в поколение.

Идея о том, что травмы и насилие могут иметь последствия для будущих поколений, должна помочь людям стать более чуткими, а политикам — уделять больше внимания проблеме насилия. Конни Маллиган, старший автор исследования

Доктор философии, профессор антропологии и Института генетики Университета Флориды и старший автор нового исследования Конни Маллиган добавила, что ее работа может даже помочь объяснить некоторые, казалось бы, неразрывные межпоколенческие циклы насилия, бедности и травм, которые мы наблюдаем во всём мире, в том числе в США.

Хотя жизненный опыт не влияет на наши гены, их можно настроить с помощью системы, известной как эпигенетика. В ответ на стресс или другие события наши клетки могут добавлять к генам небольшие химические метки, которые могут подавлять их активность или изменять их поведение. Эти изменения могут помочь нам адаптироваться к стрессовым ситуациям, хотя их последствия до конца не изучены. Именно эти контрольные химические сигналы Маллиган и ее команда искали в генах сирийских семей. В то время как лабораторные эксперименты показали, что животные могут передавать эпигенетические признаки стресса будущим поколениям, доказать то же самое у людей было практически невозможно.

Маллиган работала с Раной Даджани, доктором философии, молекулярным биологом из Хашимитского университета в Иордании, и антропологом Кэтрин Пантер-Брик, доктором философии из Йельского университета, над проведением уникального исследования. Исследование основывалось на наблюдении за тремя поколениями сирийских иммигрантов, прибывших в страну. Некоторые семьи пережили нападение в Хаме, прежде чем бежать в Иорданию. Другие семьи избегали Хамы, но пережили недавнюю гражданскую войну против режима Асада.

Команда исследователей собрала образцы у бабушек и матерей, которые были беременны во время двух конфликтов, а также у их детей. Таким образом, в исследовании участвовали бабушки, матери и дети, которые пережили насилие на разных этапах развития. Третья группа семей иммигрировала в Иорданию до 1980 года, избежав десятилетий насилия в Сирии. Эти первые иммигранты послужили контрольной группой для сравнения с семьями, пережившими стресс гражданской войны. Будучи сама дочерью беженцев, Даджани тесно сотрудничала с сообществом беженцев в Иордании, чтобы завоевать доверие и интерес к участию в проекте. В итоге она взяла мазки со щёк у 138 человек из 48 семей.

Семьи хотят, чтобы их истории были рассказаны. Они хотят, чтобы их опыт был услышан. Я думаю, что мы работали с каждой семьёй, которая имела право участвовать в исследовании. Конни Маллиган, старший автор исследования

Вернувшись во Флориду, лаборатория Маллигана проанализировала ДНК на предмет эпигенетических изменений и поиска любых связей с пережитым семьями насилием. У внуков выживших в Хаме исследователи обнаружили 14 участков генома, которые были изменены в ответ на насилие, которому подверглись их бабушки. Эти 14 изменений показывают, что эпигенетические изменения, вызванные стрессом, действительно могут проявляться в будущих поколениях, как и у животных.

Исследование также выявило 21 эпигенетический участок в геномах людей, которые непосредственно подвергались насилию в Сирии. В качестве третьего вывода исследователи сообщили, что у людей, подвергшихся насилию в утробе матери, наблюдались признаки ускоренного эпигенетического старения — типа биологического старения, который может быть связан с предрасположенностью к возрастным заболеваниям.

Большинство этих эпигенетических изменений проявлялись одинаково после воздействия насилия, что указывает на своего рода общую эпигенетическую реакцию на стресс, которая может влиять не только на людей, непосредственно подвергающихся стрессу, но и на будущие поколения.

Мы считаем, что наша работа актуальна для многих форм насилия, а не только для беженцев. Домашнее насилие, сексуальное насилие, насилие с применением огнестрельного оружия: все виды насилия, которые мы наблюдаем в США. Конни Маллиган, старший автор исследования

Неясно, какое влияние, если таковое имеется, оказывают эти эпигенетические изменения на жизнь людей, в чьих геномах они присутствуют. Но некоторые исследования выявили связь между эпигенетическими изменениями, вызванными стрессом, и такими заболеваниями, как диабет. Одно известное исследование голландцев, переживших голод во время Второй мировой войны, показало, что у их потомков были эпигенетические изменения, повышающие вероятность избыточного веса в дальнейшей жизни. Хотя многие из этих изменений, скорее всего, не имеют никакого эффекта, некоторые из них могут влиять на наше здоровье, говорит Маллиган.

Исследователи опубликовали свои выводы, которые были поддержаны Национальным научным фондом, 27 февраля в журнале Scientific Reports. Тщательно изучая свидетельства долгосрочных последствий войны и травм, отпечатавшихся в наших генах, Маллиган и её коллеги также были поражены стойкостью семей, с которыми они работали. По словам Маллиган, их история была гораздо масштабнее, чем просто выживание во время войны.

Несмотря на всё это насилие, мы всё равно можем восхищаться их необычайной стойкостью. Они живут полноценной, продуктивной жизнью, у них есть дети, они продолжают традиции. Они выстояли. Эта стойкость и упорство, возможно, являются уникальной человеческой чертой. Конни Маллиган, старший автор исследования

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Фото: Конни Маллиган