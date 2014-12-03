Назальный спрей показал перспективы для лечения черепно-мозговой травмы

Новое исследование, проведённое учёными из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама, предполагает, что назальный спрей, разработанный для борьбы с нейровоспалением, однажды может стать эффективным средством лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Изучив действие назального спрея против CD3 на мышиной модели ЧМТ, исследователи обнаружили, что спрей может уменьшить повреждения центральной нервной системы и поведенческие нарушения, что позволяет предположить потенциальный терапевтический подход к ЧМТ и другим острым формам повреждения головного мозга. Результаты опубликованы в Nature Neuroscience.

Травматическая черепно-мозговая травма является ведущей причиной смерти и инвалидности, включая снижение когнитивных способностей, и хроническое воспаление является одной из ключевых причин. Саэф Иззи, ведущий автор

Доктор медицинских наук, FNCS, FAAN, невролог и руководитель программы иммунологии черепно-мозговых травм в Бригаме и женской больнице (BWH), член-основатель Mass General Brigham healthcare system Саэф Иззи добавил, что в настоящее время не существует лечения, предотвращающего долгосрочные последствия черепно-мозговой травмы для пациента. В новом исследовании рассматривается моноклональное антитело Форалумаб, производимое компанией Tiziana, которое было протестировано в клинических испытаниях на пациентах с рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.

Это открывает совершенно новую область исследований и лечения черепно-мозговых травм, которые практически невозможно вылечить. Это также означает, что это может помочь при внутричерепном кровоизлиянии и других инсультах с повреждениями головного мозга. Говард Вайнер, старший автор исследования доктор медицинских наук, содиректор Центра неврологических заболеваний Энн Ромни в BWH

Было проведено множество экспериментов на мышах с черепно-мозговыми травмами средней и тяжёлой степени, чтобы изучить взаимодействие между регуляторными клетками, вызванными назальным лечением, и микроглиальными иммунными клетками в мозге. Со временем исследователи смогли определить, как они регулируют иммунный ответ.

Модулирование нейровоспалительной реакции коррелирует с улучшением неврологических показателей, включая снижение тревожности, когнитивных нарушений и улучшение двигательных навыков. Саэф Иззи, ведущий автор

Помимо оценки эффективности лечения, исследовательская группа смогла изучить иммунный ответ с течением времени и сравнить иммунные реакции и последствия ЧМТ у мышей. Следующим шагом в исследовании станет применение результатов, полученных на доклинических моделях, на пациентах-людях.

У наших пациентов с черепно-мозговыми травмами до сих пор нет эффективного лечения, которое могло бы улучшить их состояние, поэтому сейчас самое время двигаться вперёд с помощью чего-то, что подкреплено научными данными, и применять это на практике. Саэф Иззи, ведущий автор

По словам Вайнера, после клинических испытаний этот метод лечения можно будет использовать для пациентов с различными травмами головного мозга, в том числе для футболистов с повторяющимися сотрясениями мозга. Эксперт указал, что ученые плаанируют использовать назальный спрей прямо в полевых условиях. Однако пока что это невозможно, но существует потенциал.

Ученые считают, что ИИ может усиливать неравенство.

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