Врач объяснила, когда кабачковая икра становится ловушкой для фигуры

Традиционная и магазинная икра может навредить людям с гастритом, язвой или повышенной кислотностью из-за томатной пасты, специй и уксуса.

В разгар сезона кабачков "Вечерний Санкт-Петербург" выяснил у врача-диетолога, эндокринолога Натальи Надбитовой (Институт экспериментальной медицины), так ли полезна привычная с детства закуска.

Польза: от сердца до пищеварения

Эксперт отмечает, что термическая обработка не убивает пользу овощей, а делает их структуру мягче, помогая организму усваивать нутриенты.

Для ЖКТ: нежная клетчатка и пектин работают как натуральный пребиотик, нормализуя пищеварение.

Для сердца: калий и магний укрепляют миокард и регулируют давление.

От отеков: высокое содержание калия дает легкий мочегонный эффект, выводя лишнюю жидкость.

Ловушка для худеющих

Многие считают икру диетическим продуктом, но здесь кроется главная ошибка. Свежий низкокалорийный кабачок при приготовлении превращается в калорийное блюдо. Овощи мелко перетираются и обжариваются в большом количестве масла, из-за чего энергетическая ценность вырастает в разы. Кроме того, у пюрированных продуктов повышается гликемический индекс — сахар в крови резко подскакивает, и чувство голода быстро возвращается.

Контролируйте порцию. Оптимально – 2–3 столовые ложки в день как гарнир к белковой пище.

Смените хлеб. Откажитесь от белого хлеба в пользу цельнозернового или хлебцев.

Измените рецепт. Тушите овощи в мультиварке или запекайте в рукаве без предварительного обжаривания в масле. Это снизит калорийность минимум вдвое.

Кому стоит быть осторожнее

Традиционная и магазинная икра может навредить людям с гастритом, язвой или повышенной кислотностью из-за томатной пасты, специй и уксуса. Избыток калия опасен при тяжелой почечной недостаточности. А скрытая соль и консерванты в покупном продукте вызывают задержку жидкости и повышение давления.

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