Роскачество выявило проблемы со спортивным протеином 17 брендов

Лабораторные исследования по 73 показателям прошли 17 торговых марок.

Роскачество выявило несоответствие спортивного сывороточного протеина в 17 торговых марках по отношению к обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС). Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы профильного надзорного ведомства. Известно, что в продукции девяти брендов нашлись отклонения по массовой доле содержащегося там белка. Однако все продукты безопасны для употребления, так как там отсутствуют ГМО, лишние вещества и другая "химия".

Протеин 17 торговых марок не соответствует обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012. Протеин одной торговой марки соответствовал обязательным требованиям, но не дотянулся до требований опережающего стандарта Роскачества (тем самым не может претендовать на присвоение государственного Знака качества), сообщение от Роскачества

В лабораторном исследовании эксперты проанализировали продукцию компаний 1Win, Trec Nutrition, Scitec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Power Pro, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, "Ё Батон", PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, "Первый Русский Протеин", Natural Power, aTech nutrition, Bombbar. Проверка проводилась по 73 показателям.

По массовой доле белка обязательным требованиям не соответствует протеин 9 торговых марок (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition). По массовой доле жира не соответствует 8 ТМ (1Win, Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Maxler, GST GreenSanTe, Natural Power). сообщение от Роскачества

По массовой доле пищевой поваренной соли не соответствует протеин Natural Power. По массовой доле пищевых волокон не соответствует продукция марок Soul Way и GST GreenSanTe. Нарушение ТР ТС по содержанию цикламата натрия (Е952) выявлено у товаров трех торговых марок - aTech nutrition, Natural Power, Bombbar. При этом у последнего бренда содержание вещества превышено в семь раз. Нарушение ТР ТС по содержанию ацесульфама калия (E950) зарегистрировано у товаров четырех торговых марок - Scitec Nutrition, Ultimate Nutrition, Maxler, Power Pro. Также найдено несоответствие с маркировкой по 17 аминокислотам у товаров марок Soul Way, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe. Несовпадения с маркировкой по фактическому содержанию ВСАА обнаружено у протеина 11 брендов: 1Win, Soul Way, Prime Kraft, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition, Bombbar. Тестирование также касалось наличия в протеине микро- и маркроэлементов, таких как железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и селен.

Некоторые производители не завышают, а занижают количество полезных элементов или же вовсе не указывают их. Так, несоответствия выявлены у 4 ТМ: Soul Way (6 нарушений), GST GreenSanTe (6 нарушений), Ultimate Nutrition и Maxler (по 1 нарушению). сообщение от Роскачества

Специалисты установили, что у некоторых производителей заявлено большее количество витаминов, чем в реальности есть в составе продукции. Так, витамины А и Е отсутствуют в продукции одной марки, витамины В2 и С - трех. В протеине пяти брендов нет витаминов В1 и В6, витаминов В12 и В3 нет у четырех наименований товара.

Роскачество выявило нарушения в спагетти трех торговых марок.

Фото: pxhere.com