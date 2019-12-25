Роскачество выявило нарушения в спагетти трех торговых марок

Вся продукция, реализуемая в России, признана безопасной.

Специалисты Роскачества обнаружили несоответствие спагетти трех торговых марок, "Ашан", Ozon fresh и Baisad к обязательным требованиям законодательства (ГОСТ). Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Известно, что в продукции указанных брендов зафиксировано критичное превышение доли муки из мягкой пшеницы, которое составило более 25 процентов. При этом важно уточнить, что вся продукция остается безопасной для потребителя. В лабораторных исследованиях участвоваи товары от торговых марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla, GranMulino, "ВкусВилл", "Царь", Pasteroni, Роллтон, Grand di Pasta, "Лента", "Маркет Перекресток", La Molisana, Bioitalia, "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Проверка организована по 434 показателям. Ни в одном из образцов продукции экспертами не были обнаружены пестициды, токсины, ГМО, патогенные микроорганизмы или вредители.

Продукция трех торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства из-за критичного превышения доли муки из мягкой пшеницы (допустимо не более 5% по ГОСТ-31743): "Ашан", Ozon fresh, Baisad. Во всех трех случаях массовая доля муки из мягкой пшеницы более 25%. пресс-служба Роскачества

В прес-сслужбе ведомства заметили, что слипшиеся после варки спагетти являются признаком не самого высокого качества продукта. Зачастую это происходит из-за того, что производитель использовал при создании продукта недорогую муку из мягкой пшеницы, либо добавил недостаточно качественную муку из твердой пшеницы. Излишняя слипаемость в рамках исследований отмечена у спагетти ТМ "Ашан" и Ozon fresh". Также Роскачеством установлена недостоверность маркировки в спагетти ряда торговых марок. Массовая доля белка в продукции Ozon fresh не соответствует фактической, а массовая доля жира отличается от фактической в спагетти Baisad и Ozon fresh. Эксперты указали, что по массе нетто, массовой доле углеводов и идентификации сырьевого состава выявленных несоответствий нет

Спагетти марок "Добродея", Federici, "Шебекинские", Makfa, Maltagliati, pastaZara, Barilla и GranMulino не только не имеют нарушений обязательных требований, но также и соответствуют всем требованиям опережающего стандарта организации. Это позволяет брендам претендовать на присвоение государственного знака качества.

По результатам исследования производителю спагетти торговой марки "Ашан" ООО "Нудел Продукт" Роспотребнадзором направлен документ по вопросу соблюдения обязательных требований при производстве макаронных изделий. В адрес производителя продукции марки Ozon fresh ООО "Макаронная фабрика "Америя" ФМБА России направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производителю Baisad ОАО "Байсад-Кашира" Роспотребнадзором объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Специалисты предложили руководству компании принять меры по обеспечению их соблюдения.

Фото: pxhere.com