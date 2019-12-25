Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре бри нескольких российских брендов

В России нет претендентов на присвоение государственного «Знака качества» в сфере производства сыра бри.

"Роскачество" обнаружило кишечную палочку в сыре бри таких отечественных брендов как "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня". Специалисты профильного ведомства изучили продукцию 20 торговых марок. Кишечная палочка не выявлена в сыре с белой плесенью брендов "Золотая птица" (на развес), "Маркет перекресток", President, Supreme, "Атон", "Нормандия", Alti, "Ko&co козы и компания", "Ришелье", White Cheese from Zhukovka, Natura selection, Montarell и Fromager d"Affinos Excellence (на развес). В продукции бренда Fromager d"Affinos Excellence эксперты выявили нарушения маркировки. Продукция продавалась на развес без даты изготовления, срока годности и данных о компании-импортере. В составе семи образцов (White Cheese from Zhukovka, "Атон", Natura selection, Montarell, Treville, "Городецкая сыроварня", "Нормандия") не была указана плесень Geotrichum candidum. Это безопасные сырные дрожжи, однако сокрытие компонентов продукта — нарушение российского законодательства.

Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм". пресс-служба Роскачества

Согласно оценкам Роскачества, ни один сыр не соответствует всем требованиям опережающего стандарта страны, то есть претендентов на присвоение государственного "Знака качества" нет.

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